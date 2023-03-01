Küresel iş dünyasının deprem bölgeleri için yardımları sürüyor
Küresel iş dünyasının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için yardımları artarak devam ediyor.
Washington DC
Türkiye'deki 11 ili etkileyen depremlerin ardından uluslararası şirketlerin depremzedelerin yaralarını sarmak için seferberliği sürüyor.
Çok sayıda can kaybına, yaralanmalara ve büyük hasara yol açan depremler sonrası acil ihtiyaçların temini için küresel iş dünyası, maddi ve ayni destek sağlamak amacıyla kaynak ayırıyor.
ABD Ticaret Odası Vakfı'nın halka açık ve şirketler tarafından gönderilen verileri derleyerek hazırladığı Kurumsal Yardım Takibi verilerine göre, 27 Şubat itibarıyla takibe alınan küresel iş dünyası yardımlarının toplam tutarı 89,3 milyon dolar oldu.
Küresel iş dünyası, Türkiye ve Suriye'deki depremlerin ardından bölgenin toparlanma çabalarına destek olmak için uzmanlığını, kabiliyetlerini ve kaynaklarını seferber ederken, yardım tutarı artmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım eli uzatan uluslararası şirketlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Bölgeye yardım kararı alan uluslararası şirketlere son olarak eklenenler şöyle:
Airbnb
Airbnb.org, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler ile arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olan ekiplere ücretsiz geçici barınma sağlayacağını duyurdu.
Web sitesi üzerinden hem bağış yapılmasına hem de depremzedeler için konaklama yeri sunulmasına imkan veren şirket, 5 milyon dolara kadar olan bağışları aynı oranda karşılayacağını bildirdi. Elde edilen bağışların, depremzedeler için ücretsiz, geçici konutlar sağlanmasında kullanılacağı kaydedildi.
Amgen
Amerikan biyofarmasötik şirketi Amgen, Direct Relief, Uluslararası Tıp Derneği ve Heart-to-Heart International gibi insani yardım kuruluşlarına 1 milyon dolarlık bağışta bulundu. Ayrıca şirket, AFAD'a 1 milyon lira bağış yaptı.
Atlas Air
ABD merkezli hava yolu şirketi Atlas Air, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için ücretsiz uçak sağladı.
Cheniere Energy
ABD'li enerji şirketi Cheniere, insani yardım kuruluşu Project C.U.R.E. ile bölgeye 2 milyon dolarlık tıbbi malzeme sevkiyatının gerçekleştirilmesi için çalıştığını duyurdu.
Disney
ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, yardım kuruluşlarına destek olarak yardım çabalarına katkıda bulundu.
Estee Lauder
Amerikan kozmetik şirketi Estee Lauder, depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklar ve ailelere yönelik yardım çabalarını desteklemek için UNICEF'e toplam 400 bin dolar bağışta bulundu.
Fujifilm
Japon fotoğraf ve görüntüleme sistemleri teknolojileri firması Fujifilm, depremden etkilenen insanlar için toplam 50 milyon yen bağışta bulunduğunu duyurdu.
Şirket, uluslararası insani yardım kuruluşu NPO Japan Platform'a toplam 10 milyon yen (1,44 milyon lira), sağlık hizmetlerine destek olmak içinse Fujifilm'in taşınabilir X-ray sistemleri ve ultrason cihazları da dahil olmak üzere 40 milyon yen (5,76 milyon lira) değerinde tıbbi ekipman bağışladı.
Hilton
Hilton, World Central Kitchen ve International Rescue Committee gibi uzun süreli ortaklarına katkıda bulundu.
Firmanın Türkiye'deki otellerinin, acil durum müdahale personeli ve depremzede ailelere ev sahipliği yaptığı, ayrıca otellerin yemek, hijyen kitleri ve çocuk eşyası dahil olmak üzere gıda ile malzeme bağışlarını koordine ettiği bildirildi.
Hilton'un bölgede geçici konut inşaatının finanse edilmesine yardımcı olmak için Türk hükümetiyle ortaklık kurduğu kaydedildi.
Honda
Japon otomotiv firması Honda Motor, depremden etkilenen bölgelerdeki insani yardım ve kurtarma çabalarını desteklemek için Japon Kızıl Haç Derneği'ne 10 milyon yen (74 bin 568 dolar) bağışta bulunacağını duyurdu.
Honda Motor Avrupa ve Honda Türkiye'nin de 200'den fazla jeneratör ile en acil ihtiyaçların karşılanması için temel ürünler bağışlayacağı bildirildi.
JPMorgan Chase
ABD'nin büyük yatırım bankalarından JPMorgan Chase, depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon dolarlık bağışta bulunacağını duyurdu.
Kraft Heinz
ABD merkezli gıda şirketi Kraft Heinz, deprem bölgelerindeki yardım çabalarını desteklemek için Kızıl Haç'a 500 bin dolar bağışladı.
Ayrıca, şirketin ek yardım sağlamak için tedarikçilerle ortaklık kurduğu bildirildi.
Panasonic
Japon elektronik markası Panasonic, depremzedelere yönelik yardım çalışmaları ve depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasında kullanılmak üzere Japon Kızıl Haçı, Peace Winds Japan ve diğer bölgesel kuruluşlara toplam yaklaşık 35 milyon yen (260 bin 989 dolar) bağışlayacağını duyurdu.
Pfizer
Amerikan ilaç şirketi Pfizer, 100 bin paket ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman için Sağlık Bakanlığı'na maddi ve ayni destek taahhüdünde bulundu. Ayrıca şirket, tüm Pfizer çalışanlarının katkıda bulunabileceği ve Pfizer'in toplam bağış tutarı kadar katkıda bulunacağı bir bağış kampanyası başlattı.
Yurt dışındaki Pfizer çalışanlarının bağışlarının 175 bin doları aştığı, Türkiye'deki çalışanlarının bağışlarının ise 2,5 milyon liraya ulaştığı bildirildi.
Shell
Petrol şirketi Shell, deprem gününden bu yana etkilenen bölgelere araç ve jeneratör yakıtı sağladı ve değeri 1,2 milyon doları aşan yakıt bağışladı. Ayrıca şirket, çalışanlarının bağışlarının yanı sıra AFAD'a 30 milyon liralık kurumsal bağışta bulundu.
Shell, yerel olarak köpük şiltelerin yapılabileceği 100 ton poliol ve el yıkama için suyun olmadığı yerlerde el dezenfektanı üretimi için 100 ton izopropil alkol bağışladı.
Coca-Cola
Dünyanın en büyük içecek şirketlerinden Coca-Cola, deprem bölgeleri için yardım çabalarına 1 milyon dolardan fazla yardım taahhüdünde bulundu. Ayrıca, şirketin Türkiye'deki şişeleme ortağı olan Coca-Cola İçecek, Türkiye Kızılayı'na en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde dağıtılmak üzere şişe su gönderdi.
Toyota
Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota da arama ve kurtarma operasyonları yürütmek için bir afet müdahale ekibi görevlendirdi. Ayrıca Toyota, gıda, su, giyecek ve barınma gibi acil ihtiyaçların sağlanması için toplam 1 milyon avroluk bağışta bulundu.
Warner Bros.
Dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden biri olan Warner Bros., yerel ve küresel yardım kuruluşlarına 1 milyon dolarlık bağış yapacağını duyurdu.
Yardım eli uzatan uluslararası şirketler
Bu arada, çok sayıda uluslararası şirket, depremlerden etkilenen bölgelere daha önce yardımda bulunmuştu.
Amazon, Apple, Google, Meta, Samsung, Allianz, Bayer, Chevron, ExxonMobil, Binance, Chobani, FedEx, UPS, Volkswagen, Boeing, Lufthansa, Siemens, Porsche, Mercedes-Benz, Hyundai, Maersk, IKEA, Inditex, Schwarz Goup, Novartis, Novo Nordisk, Deutsche Telekom ve T-Mobile gibi firmalar deprem bölgelerine yardım eden uluslararası şirketler arasında yer aldı.
Accenture, AbbVie, ALDI, AmerisourceBergen Corporation, Atlas AI, BASF, BlackRock, CBRE, Chegg, Chery, Classic Metal Craft, Cigna, Coupa Software, Commvault, Dynatrace, Edison International, Flexport, Goya Foods, Hana Financial Group, Harman International, Honeywell, Kaiser Permanente, KION Grubu, KPMG, Logitech, Marks & Spencer, Metro, Mitsubishi Electric, MMK, Palo Alto Networks, PayPal, Pearson, Plume Design, Prudential Financial, Red Hat, Royal Bank of Canada, Rosatom, Sabah, SIBUR, SpartanNash, Sun Express, Telstra, Terry Town, Tesco, Trane Technologies, Uber, Vodafone, Xerox Corporation, ZIM ve Zscaler de deprem bölgelerine acil ihtiyaçların temini için maddi ve ayni destek sağlayan şirketler arasında bulunuyor.
Abbott, Adidas, Caterpillar, Cisco, Citi, Deutsche Bank, GE HealthCare, Henkel, Johnson & Johnson, Kellogg, MasterCard, McDonald's, MediaMarkt, Moderna, PepsiCo, Posco Group, P&G, Servier Grup, Sony, Starbucks, Aegon, AerCap, Air Charter Service, Allied Universal, Aptiv, Arvato Supply Chain Solutions, Cotopaxi, Dow, DuPont, Edgewell Personal Care, Elevance Health, Eli Lilly and Company, Emerson Electric, Hitachi Group, Hormel Foods, Kering, Marriott International, MEBO, MetLife, Mondelez International, New York Life, Novelis, Pokémon Company International, PwC, Ripple, Roasted, Rockwell Automation, Ross Video, Russell Bedford, Sumitomo Corporation, TELUS, UBS, Virgin Atlantic, Yardi ve Zebra Technologies, depremlerden etkilenenlere yardım eli uzatan şirketler arasında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.