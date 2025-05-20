THY, 92'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Türk Hava Yolları'nın (THY) 20 Mayıs 1933'te 5 uçakla "butik" bir hava yolu şirketi olarak başlayan yolculuğu, 92'nci yılında 479 uçak ve 131 ülkede 356 destinasyonla "dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu" olarak zirveye doğru sürüyor.
İstanbul
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kuruluş yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin filo büyüklüğü açısından dünyada 9'uncu sıraya yükseldiğini vurguladı.
"Ben bu dünyaya sığmazam"— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 20, 2025
20 Mayıs 1933'de başlayan yolculuk zirveye doğru emin adımlar ile devam ediyor.
2003'te 65 uçak ile dünyada 35.sırada olan havayolumuz 2025'de 479 uçak ile dünyada 9.sıraya yükseldi.
Bu başarı hepimizin🇹🇷
Türkiye 🇹🇷 büyüyor, THY yüksekten uçuyor ✈️ pic.twitter.com/15eADSXxuv
Ekşi, paylaşımında, "20 Mayıs 1933'te başlayan yolculuk zirveye doğru emin adımlarla devam ediyor. 2003'te 65 uçakla dünyada 35. sırada olan hava yolumuz 2025'te 479 uçakla dünyada 9. sıraya yükseldi. Bu başarı hepimizin. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.
Bu arada, THY tarafından kuruluş yıl dönümü için hazırlanan reklam filminde, şirketin geçmişten bugüne kullandığı uçaklara yer verildi.
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