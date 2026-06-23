Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 37 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin örgüt ideolojisi doğrultusunda basın açıklamalarına katıldığı ve haklarında eylem yapabileceklerine yönelik istihbari bilgi bulunduğu anlaşıldı.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından polis ekiplerince İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir, Erzincan, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli'deki toplam 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 24 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Ankara'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 209 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda DEAŞ, DSİH, TKP/ML, TKİP, MLKP, DKP/BÖG, DHKP/C ve THKP/C terör örgütü üyesi 241 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 209'u gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.