Ankara'da düzenlenen etkinlikte Bulgaristan'daki SPA merkezlerinin tanıtımı yapıldı

BTA'nın Ankara ofisinde düzenlenen programa, Bulgaristan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mariela Modeva, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, BTA Genel Müdürü Kiril Valchev, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ve AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Bulgaristan Balneoloji ve SPA Turizm Birliği (BUBSPA) Temsilcisi Georgi Bogdanov ve Bulgaristan Radyosundan Krasimir Martinov katıldı.

BTA, Bulgaristan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ve BUBSPA tarafından ortak düzenlenen tanıtım etkinliğinde, "Lik" dergisinin Türkçe hazırlanan "Sudan Gelen Sağlık - BG SPA" özel sayısı tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Modeva, iki ülkenin şifalı su kaynağına sahip olmasından dolayı karşılıklı işbirliklerinin SPA ve turizm merkezi olarak gelişebileceğinin altını çizerek, 2024 ve 2025 arasında iki ülkede karşılıklı olarak gelen turist sayısının önemli ölçüde arttığına dikkati çekti.

Modeva, Bulgaristan'daki SPA merkezlerinin sertifikasyon değerlendirmelerinde en yüksek standartları karşıladığını belirterek, ülkedeki ulaşım altyapısının yalnızca SPA merkezlerine erişimi değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi destinasyonların ziyaretini de kolaylaştırdığını vurguladı.

Turizm sektörünün gelişimi açısından Türkçenin ülkesinde konuşulduğunu ve söz konusu derginin Türkçe de yayımlanmasının bunun örneklerinden birini olduğunu ifade eden Modeva, "Bu şekilde size ulaşmak istiyoruz ve size göstermek istiyoruz ki biz de sizler gibi misafirperveriz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki dostluğa vurgu

Büyükelçi Tcholakov ise Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ortak projelerden bahsederek, iki ülkenin dostluğunun önemine dikkati çekti.

Üst düzey temasların özellikle bu yıl iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi açısından önemli olduğunu belirten Tcholakov, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında tesis edilen Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea) başkanlığının gelecek hafta Bulgaristan'a geçecek olmasının Karadeniz'in seyrüsefer özgürlüğü açısından önemine vurgu yaptı.

Tcholakov, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek için birçok çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

Türk vatandaşları için Bulgaristan'daki SPA merkezlerinin değeri

Genel Müdür Valchev de Türkiye'de sağlık turizminin, ameliyatların ve bunları yapan hastanelerin Bulgaristan'da çok meşhur olduğunu ve birçok kişinin tedavisini yapmak için Türkiye'yi tercih ettiğinin altını çizerek, "Biz bunu biliyoruz ki Türkiye'de insanlar, SPA merkezlerinin ve sağlığın değerini biliyor. Ve bu yüzden de düşünüyoruz ki insanlar, Bulgaristan'daki SPA merkezlerini çok daha fazla değerlendirecek ve onların değerini bilerek, onları keşfedecekler." ifadelerini kullandı.

BTA'nın Bulgaristan'daki SPA merkezleriyle ilgili yaptığı haberlerin Türkiye'de ilgi göreceğine inandığını aktaran Valchev, ülkesinde kıyı şeritlerindeki SPA merkezlerinin varlığından bahsetti.

Temsilci Bogdanov ise iki ülke arasındaki turist sayısının artışına dikkati çekerek, Türk turistler için yalnızca SPA turizmi değil, tarih ve kültür turizmi imkanlarının da ülkesinde bulunduğunu ifade etti.

Martinov da bir ülkenin tanıtımında medya araçlarının öneminden bahsetti.

"Türklerin Bulgaristan'a gelmenin ve farklı bir şey denemenin ne kadar iyi olduğunu anlayacaklarını biliyoruz"

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov, AA muhabirine verdiği demeçte, söz konusu derginin ikili ilişkilerdeki "son derece zengin ve renkli tablonun bir diğer önemli parçası" olduğunu belirtti.

Tcholakov, "Bu, turizm olanaklarının, özellikle de Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarımız tarafından büyük beğeniyle karşılanan yeni, modern ve çok sevilen bir turizm türü olan kaplıca turizminin sunumu. İki ülke de geniş bir kaplıca fırsatları yelpazesi sunuyor." dedi.

Vatandaşların bu konuda daha bilinçli olması gerektiğine dikkati çeken Tcholakov, "Bu akşamki sunumla amacımız, son derece modern, estetik ve sağlıklı bir turizm anlayışı çerçevesinde iki ülke arasındaki yakınlaşmayı daha da güçlendirmek." diye konuştu.

BTA Genel Müdürü Valchev de, AA muhabirine iki ülke arasındaki turizm işbirliği hakkında yaptığı değerlendirmede, tanıtımı yapılan derginin 60 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu aktararak, Bulgaristan'daki önemini anlattı.

Valchev, bu derginin Türkçe dilindeki ilk sayısının tanıtımı yapılan sayı olduğunu ve bunun da Bulgaristan'daki kaplıca tesislerine özel yapıldığını vurgulayarak, "Bunu Türkçe'ye çevirmeye karar verdik çünkü Türkler kaplıca konusunda çok deneyimli. Oradaki şifalı suları veya Beypazarı'ndaki ünlü içme sularını biliyoruz. İstanbul'daki farklı güzellik uygulamaları için klinikleri biliyoruz. Ve Türklerin Bulgaristan'a gelmenin ve farklı bir şey denemenin ne kadar iyi olduğunu anlayacaklarını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesindeki mineral su kaynağının sayısının bir hayli fazla olduğunun altını çizen Valchev, bu konuda Bulgaristan'ın kıta Avrupa'sında bir numara olduğunu ifade etti.

Valchev, ülkesinde birçok sahil bölgesinde ve kayak merkezlerinin bulunduğu dağlık alanlarda mineralli su kaynaklarının yer aldığını ve bu yönüyle Bulgaristan’daki kaplıca tesislerinin kendine özgü bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, Türkiye ile bu alanda birçok ortak noktaya sahip olduklarını vurguladı.

Bu anlamda Anadolu Ajansı ile ortaklıklarının önemine dikkati çeken Valchev, bu işbirliğinin iki ülkenin birbirine görünür olmasına yardımcı olduğunu kaydetti.