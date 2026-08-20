Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasının, hizmete başladığı Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını bildirdi.

"İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması 2 milyonun üzerinde aileye rehberlik etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasının, hizmete başladığı Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmesi, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerinin desteklenmesi ve eşler arasındaki evlilik hayatının güçlendirilmesi amacıyla "Aile Yılı" kapsamında uygulamayı geliştirdiklerini belirtti.

Uygulamanın çiftlere ilk yuva kurdukları andan itibaren rehberlik etmek amacıyla tasarlandığını ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Eşler arasındaki iletişime yönelik konular ile ailelerin çocuk gelişimi konusunda ihtiyaç duyduğu bilgileri, bu uygulama ile tek çatı altında topladık. Uygulamamız, çocuk gelişimi ve aile hayatına dair ücretsiz, güvenilir ve kapsamlı bilgilerle ebeveynlere rehberlik ederken, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini destekleyen içerikler sunuyor. Anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkanı veriyor. Bunun yanı sıra uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle, pozitif annelik, babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor. Ebeveynler, dijitalin dışında çocuğun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivite önerilerine ulaşabiliyor. Bebek bekleyen aileler için doğuma hazırlık, gebelik dönemi günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuyor."

"Ailelerimize pratik çözüm yolları sunuyoruz"

Uygulamayı yeni içeriklerle zenginleştirdiklerini bildiren Göktaş, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların ebeveynleri için hazırlanan yeni rehberlik konuları ile akran zorbalığına yönelik bilgilendirmeleri uygulamaya eklediklerini aktardı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Uygulamamıza eklediğimiz yeni içeriklerle anne babaların okula uyum süreci, okul kaygısı, duygusal zorluklar, dijital medya kullanımı ve ödev yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca son dönemde dahil ettiğimiz akran zorbalığı içerikleriyle de çocukların sosyal ilişkilerindeki olumsuz davranışların erken fark edilmesi, önlenmesi ve doğru müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda ailelerimize pratik çözüm yolları sunuyoruz."

Göktaş, uygulamada sadece anneler için değil babalar için de özel bir bölüm hazırlandığını anlatarak, ailelerin çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip yanıt alabileceklerini ifade etti.

Kullanıcıların internet paketinden harcama yapmadan uygulamayı kullanabildiğine dikkati çeken Göktaş, "Uygulamamız vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Ebeveynlere çocuk eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamamız Nisan 2025'te hizmete girmesinden bu yana 2 milyon 2 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

"Doğum yardımı başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgisine uygulamayla ulaşabiliyor"

Bakan Göktaş, doğum öncesinden başlayarak ergenliği kapsayacak şekilde çocukların gelişim dönemine özgü bilgilere, uygulamanın "rehber" bölümünden ulaşılabildiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenen doğum yardımlarımızdan faydalanmak isteyen ailelerimiz başvurularını 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden de yapabiliyor. Sosyal yardım hizmetlerimizin erişilebilirliğini artırmak ve vatandaşlarımızın süreçleri şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu çalışma sayesinde doğum yardımı başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgisine yine uygulama aracılığıyla ulaşabiliyor."

Ücretsiz indirilebilen mobil uygulama, ebeveynlere rehberlik sağlamaya devam ediyor.