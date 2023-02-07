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Tekirdağ'dan giden ekipler Hatay'da enkazdan bir kız çocuğunu kurtardı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan 4 yaşındaki bir kızı kurtardı.

Mesut Karaduman   | 07.02.2023
Tekirdağ'dan giden ekipler Hatay'da enkazdan bir kız çocuğunu kurtardı

Tekirdağ

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden ekipler, çalışmalara devam ediyo.

Hatay'da çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerince enkaz altından kurtarılan bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Hatay İskenderun'a ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibimiz 4 yaşındaki güzel kızımızı bularak sağ salim kurtardı. Var gücüyle canı gönülden çalışan, bize bu mutluluğu yaşatan tüm arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu büyük felaketi dayanışmayla aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız."


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