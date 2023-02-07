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İstanbul için kar uyarısı

İstanbul, Bursa ve Balıkesir için yerel kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 07.02.2023
İstanbul için kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün ve yarın İstanbul, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel kuvvetli kar yağışı görülecek.

Vatandaşların, başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.


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