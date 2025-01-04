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Tekirdağ'da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti.

Mesut Karaduman  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Tekirdağ'da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentte dünden bu yana etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların bazı dönemlerde rüzgar nedeniyle kıyıya toplandığını söyledi.

Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını aktaran Tecer, "Vatandaşların telaşlanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Belki kötü koku yapabilir, onun dışında bir olumsuz etkisi olmaz. Zamanla biriken yosunlar tekrar denizde dağılıyor." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye herhangi bir zararı olmadığını sadece kötü koku yaptığını dile getirdi.

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