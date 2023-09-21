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Tekirdağ'da rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.

Mesut Karaduman  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Tekirdağ'da rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlar da kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, görüntünün kirlilikten kaynaklanmadığını, poyrazın denizin dibindeki yosunları kıyıya vurmasından oluştuğunu söyledi.

Mevsimsel olarak bu durumların zaman zaman yaşandığını belirten Tecer, "Rüzgarların uzun süre etkili olmasından dolayı yosunlar kıyıya vuruyor. Tehlikeli bir durum yok. Sıcaklığa bağlı olarak koku yapabiliyor. Vatandaşların korkmasına neden olacak bir çevre kirliği söz konusu değil." diye konuştu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da bütün sahillerde yosun olmadığını bazı kesimlerde görüldüğünü aktardı.

Rüzgarlı havanın etkisini yitirmesiyle yosunların dağılacağını ifade eden Pehlivanoğlu, "Poyrazın son günlerde etkili olması nedeniyle yosunlar arttı. Vatandaşların tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok." dedi.

Kent sakinlerinden Erdal Coşkunçay da yosunların zaman zaman kötü kokuya neden olduğunu belirtti.


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