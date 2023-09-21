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Emine Erdoğan, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi.

Ekip  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Emine Erdoğan, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki davette lider eşleriyle buluştu.

Smithsonian Tasarım Müzesi'nde gerçekleşen davette Biden, lider eşlerine müzeyi gezdirerek tanıttı. Lider eşleri davette çevre, kültür, eğitim gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu.

Davet sonunda lider eşleri ev sahipliği için Biden'a teşekkür etti.

Emine Erdoğan, davetin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York’ta, Amerika Devlet Başkanı’nın eşi Jill Biden’ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldik.

Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Samimi ve içten ev sahiplikleri için Bayan Biden’a teşekkür ediyorum."

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