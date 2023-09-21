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Bakan Göktaş, sosyal refahı topluma adil bir şekilde dağıtma gereğini vurguladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantılarının devam ettiği New York'taki etkinlikte "sosyal refahı toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde dağıtmak" gerektiğini söyledi.

Mücahit Oktay  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Bakan Göktaş, sosyal refahı topluma adil bir şekilde dağıtma gereğini vurguladı

New York

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York Türkevi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Sosyal Refahın Adil Dağılımı" konulu panelde konuştu.

"Kimseyi geride bırakmamak ve sosyal refahı toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde dağıtmak, müreffeh bir dünya inşa etmenin anahtarıdır." ifadesini kullanan Göktaş, insan odaklı politikalarla iyi bir gelecek inşa etmenin "sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorumluluğu" olduğunu belirtti.

"Daha adil bir dünyanın ancak kimseyi geride bırakmadığımızda mümkün olacağına inanıyoruz." diyen Göktaş, Bakanlığın "Hep birlikte daha iyiye, hep birlikte daha ileriye" mottosu ışığında, küresel sorunların ancak ortak bir iradeyle çözüleceğine inandıklarını dile getirdi.

"Depremin ilk anından itibaren tüm kurumlarımızla sahadaydık"

Dünyanın göç, savaşlar, gıda ve iklim krizi gibi sorunlarla başa çıktığını anlatan Göktaş, Türkiye'de 6 Şubat'taki depremlerde 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği "asrın felaketi"nin yaşandığını anımsattı. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Depremin ilk anından itibaren tüm kurumlarımızla sahadaydık. Eğitimden sağlığa, istihdamdan barınmaya, tarımdan sosyal hizmetlere kadar bölgeyi yeniden inşa etmek ve bölge insanlarımızın yüklerine omuz vermek için çalıştık, çalışıyoruz. Milletimizin esenliğini ve vatandaşlarımızın hayatlarını yeniden inşa edebilmelerini önemsiyoruz. Bu amaçla Bakanlığımızın koordinasyonunda, depremden etkilenen 5 milyondan fazla kişiye temel ihtiyaç değerlendirmesi yaptırdık ve psikososyal destek sağladık."

Doğal afetlerin kadın, çocuk, engelli, yaşlı, yoksul ve göçmen gruplarını daha derinden etkilediğine dikkati çeken Göktaş, Bakanlık olarak deprem müdahale gündemi kapsamında bu grupların özel ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

İnsani değerler üzerine kurulu Türk dış politikası vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk dış politikasının ana ekseni insani değerler üzerine kuruludur." sözünü hatırlatan Göktaş, "Bu bakış açısıyla, kadim geleneğimizden aldığımız mirasın bir gereği olarak politikalarımızı uygularken Türkiye Yüzyılı'nda da insani değerleri öncelemekten vazgeçmeyeceğiz. Kalkınmanın başarıya ulaşmasının önündeki esas engel onun sadece ekonomik boyutuyla ele alınmasıdır." diye konuştu.

Göktaş, Erdoğan'ın "Bugün dünyamızda yaşanan pek çok sorunun temelinde maddi imkansızlık değil, merhamet ve empati eksikliği vardır." sözüne de değinerek, Türkiye'de kadınlara, çocuklara, engelli ve yaşlı bireyler ile mültecilere yönelik politikaları bu anlayışla oluşturduklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, kadının sosyal yaşamın her alanında güçlendirilmesinin toplumun ortak refahını artıran en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayarak, bu çerçevede Türkiye'deki kadınlara ekonomik ve sosyal destek sağlamaya öncelik verdiklerini bildirdi.

Türkiye olarak ihtiyaç sahibi çocukların korunması ve bakımına yönelik yenilikçi hizmet modellerini hayata geçirdiklerini anlatan Göktaş, çocukların aile ortamında büyüyebilmesi için Emine Erdoğan'ın liderliğindeki "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında koruyucu aile hizmetini yaygınlaştırdıklarını sözlerine ekledi.


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