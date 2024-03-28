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Gündem, Ramazan 2024

Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi iftar programında bir araya geldi.

Uğur Arslan  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı Fotoğraf: Uğur Arslan/AA

Tekirdağ

Kapaklı Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen "Gönül Sofraları" iftar programı Pınar Bulvarı'nda yapıldı. İftara yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, geleneksel hale gelen Gönül Sofraları'nı dolu dolu programlarla gerçekleştireceklerini belirterek, iftara katılanlara teşekkür etti.

Programa katılan Prof. Dr. Mustafa Karataş, ramazanın bereketinden söz etti, birlik ve beraberliğe olan katkısını anlattı.

Ezanın okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı. Program semazen gösterisinin ardından sona erdi.

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