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TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, Hatay'da ziyarete açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ali Kemal Zerenli  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, Hatay'da ziyarete açıldı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Mersin Limanı'ndan hareket eden TCG Tarsus gemisiyle Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na ait TCSG-304 botu, İskenderun'da iskeleye yanaştı.

Buraya demirleyen gemi ve bot ziyarete açıldı.

Ziyaretçiler, gemi ve botu askeri personel eşliğinde gezerek bilgi aldı, fotoğraf çekildi.

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