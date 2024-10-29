TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, Hatay'da ziyarete açıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TCG Tarsus gemisi ve TCSG-304 botu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.
Hatay
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Mersin Limanı'ndan hareket eden TCG Tarsus gemisiyle Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na ait TCSG-304 botu, İskenderun'da iskeleye yanaştı.
Buraya demirleyen gemi ve bot ziyarete açıldı.
Ziyaretçiler, gemi ve botu askeri personel eşliğinde gezerek bilgi aldı, fotoğraf çekildi.
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