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TCG Kemalreis fırkateyni Libya açıklarında eğitime katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kemalreis fırkateyninin, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış ve silah atış eğitimleri yaptığını bildirdi.

Mehmet Tosun  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
TCG Kemalreis fırkateyni Libya açıklarında eğitime katıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak etmekte olan TCG Kemalreis fırkateyninin, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış ve silah atış eğitimleri gerçekleştirdiği belirtildi.

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