TCG Kemalreis fırkateyni Libya açıklarında eğitime katıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kemalreis fırkateyninin, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış ve silah atış eğitimleri yaptığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak etmekte olan TCG Kemalreis fırkateyninin, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış ve silah atış eğitimleri gerçekleştirdiği belirtildi.
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Türk Deniz Görev Grubu görevine iştirak etmekte olan TCG KEMALREİS fırkateynimiz, Libya açıklarında helikopter iniş/kalkış ve silah atış eğitimleri gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xk6fAZYPPq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2024