Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,320.69
ETH/USDT
3,465.80
BTC/USDT
64,006.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Samsun'un Kavak ilçesinde trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Samsun

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu Üçhanlar Mahallesi mevkisinde araçlarıyla seyreden aynı aileden S.O.Ö. (31), L.Ö. (70) ve K.Ö. (50) ile A.R.Ö. (46) ve oğlu Y.Ö. (17) arasında trafik anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.O.Ö, L.Ö. ve K.Ö, baba ve oğlu tarafından darbedildi, araçlarına zarar verildi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerince A.R.Ö. ve Y.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Y.Ö, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı, babası A.R.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaları tamamlandı
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 3 kişi daha hayatını kaybetti
TCG Kemalreis fırkateyni Libya açıklarında eğitime katıldı
Trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

Benzer haberler

Trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Ahşap kaşık ustası hemşire, sanatını gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyor

Başkentte bayram tatili dönüşü yoğunluk başladı

Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu

Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu
Hastalığını atlatmasına yardımcı olan çiniciliğe "gönül borcu"nu ödemek için çalışıyor

Hastalığını atlatmasına yardımcı olan çiniciliğe "gönül borcu"nu ödemek için çalışıyor
Tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor

Tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet