TBMM kararları Resmi Gazete'de
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, İnsan Haklarını İnceleme ve Dilekçe komisyonlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmelerine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Buna göre, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dilekçe Komisyonunun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine Genel Kurul'un 7 Temmuz'daki 100'üncü Birleşiminde karar verildi.
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