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TBMM Başkanı Şentop, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Amasra'daki maden patlamasında yaralanan işçilerin ailelerini hastanede ziyaret etti.

Mücahit Türetken   | 22.10.2022
TBMM Başkanı Şentop, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şentop, Yıldırım, Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin sağlık durumları hakkında kaza sonrası bilgiler aldığını, bugün de Tekirdağ programları sonrası bizzat görmek istediğini söyledi.

Başhekim Nurettin Yiyit'in kendisine bilgi verdiğini belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Benim gördüğüm tablo başlangıca göre çok daha iyi bir noktada, iyileşme yolunda hızla ilerliyor. 'Geçmiş olsun' dileklerimi kendilerine bir kez daha ilettim. Allah tez zamanda şifa versin. Ayrıca burada Amasra'daki maden kazasında yaralanan kardeşlerimizin yakınlarıyla da görüştüm. Bir tanesini de odada ziyaret ettim. Onlarla ilgili de aldığım bilgiler olumlu, sevindirici gelişmeler var. Allah onlara da tez zamanda şifa versin diye dua ediyoruz. Gereken her şey burada, dünyadaki en ileri imkanlar neyse aynısı uygulanıyor. İnşallah olumlu netice alacağız."

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