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TBMM Başkanı Şentop, Vetevendosje Hareketi Lideri Kurti'yi kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti'yi kabul etti.

Seval Ocak Adıyaman   | 18.06.2019
TBMM Başkanı Şentop, Vetevendosje Hareketi Lideri Kurti'yi kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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