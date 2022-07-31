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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trabzonspor'u kutladı

Seval Ocak Adıyaman   | 31.07.2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trabzonspor'u kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Turkcell Süper Kupa şampiyonu olan Trabzonspor'u tebrik etti.

​​​​​​​Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Trabzonspor! 2022 Turkcell Süper Kupa şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum. Sahadaki mücadelesinden dolayı Sivasspor'u da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


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