TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trabzonspor'u kutladı

TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Turkcell Süper Kupa şampiyonu olan Trabzonspor'u tebrik etti.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Trabzonspor! 2022 Turkcell Süper Kupa şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum. Sahadaki mücadelesinden dolayı Sivasspor'u da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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