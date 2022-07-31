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İçişleri Bakanı Soylu: Provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıları provokasyon olarak niteleyerek konunun her yönüyle soruşturulduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 31.07.2022
İçişleri Bakanı Soylu: Provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Ankara Emniyet Müdürlüğünün olaylarla ilgili açıklamasını da alıntılayarak yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çankaya'da bir, Mamak'ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun."

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