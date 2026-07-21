TBMM Başkanı Kurtulmuş siyasi partilerle bir araya geldi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Ekmen ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.