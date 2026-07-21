TBMM Başkanı Kurtulmuş siyasi partilerle bir araya geldi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Ekmen ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Aykut Yılmaz, Huzeyfe Tarık Yaman, İsa Toprak
21 Temmuz 2026•Güncelleme: 21 Temmuz 2026
Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser / AA
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.
Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları'nı ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.
Bakırhan ve Hatimoğulları'nın Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmede, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı.
Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Ekmen ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile bir araya geldi.
Kurtulmuş, makamında Ekmen ile görüştü.
Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Yeni Yol Partisi grup başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de yer aldı.
Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi.
TBMM Mermerli Salon'da basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.