Sabri Ülker Vakfı öncülüğünde Newcastle Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında uzun vadeli stratejik bir işbirliği başlatıldı.

Sabri Ülker Vakfı öncülüğünde çocuk sağlığına yönelik uluslararası bilim işbirliği Sabri Ülker Vakfı öncülüğünde Newcastle Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında uzun vadeli stratejik bir işbirliği başlatıldı.

Sabri Ülker Vakfı öncülüğünde, Newcastle Üniversitesi Nüfus ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Biyomedikal, Beslenme ve Spor Bilimleri Okulu ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü arasında Stratejik Araştırma ve Kapasite Geliştirme Ortaklığı hayata geçirildi.

Ortaklık kapsamında çocukluk çağı beslenmesi, fiziksel aktivite, metabolik sağlık ve zihinsel iyilik hali alanlarında uzun vadeli uluslararası araştırmalar yürütülecek.

Bu ortaklıkla yalnızca ortak araştırmalar yürütmeyi değil, geleceğin araştırma liderlerini yetiştirmeyi, uluslararası bilim ağlarını güçlendirmeyi, bilimsel kapasite geliştirmeyi ve üretilen bilimsel kanıtların halk sağlığı uygulamalarına aktarılması hedefleniyor.

4 yıl sürecek program kapsamında üç doktora araştırmacısı uluslararası danışmanlık modeliyle desteklenecek. Araştırmalar, okul çağındaki çocuklarda beslenme müdahalelerinin metabolik sağlık, bilişsel performans ve zihinsel iyilik hali üzerindeki etkilerini inceleyecek. Ayrıca çocukların ilkokuldan ortaokula geçiş sürecindeki beslenme davranışları ile fiziksel aktivite alışkanlıkları bilimsel yöntemlerle araştırılacak.

Program kapsamında, Türkiye ve Birleşik Krallık’ta karşılaştırmalı araştırmalar yürütülmesi, araştırmacı değişim programları geliştirilmesi, genç bilim insanlarının ortak doktora ve eğitim programlarına katılması, her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Birleşik Krallık’ta uluslararası bilim sempozyumları düzenlenmesi ve Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu ve Ortak Yönlendirme Komitesi aracılığıyla programın bilimsel gelişimi ve sürdürülebilirliği desteklenmesi hedefleniyor.

Ortaklık kapsamında, ortak araştırmaların ötesine geçerek doktora eğitiminden araştırmacı değişim programlarına, uluslararası bilimsel yönetişimden ortak bilgi üretimine uzanan sürdürülebilir bir işbirliği modeli oluşturulacak. Ortaklığın böylece tek bir araştırma projesinin ötesine geçerek uzun vadeli bir uluslararası bilim platformuna dönüşmesi bekleniyor.

“Bilime yapılan her yatırım, insanlığın geleceğine yapılan yatırımdır”

Sabri Ülker Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, burada yaptığı konuşmada, geleceğin bilim liderlerine yapılan yatırımın, bilimsel ilerlemenin ve insanlığın ortak geleceğinin en önemli güvencelerinden biri olduğunu söyledi.

Ülker, Sabri Ülker Vakfı olarak 15 yılı aşkın süredir güvenilir bilimsel bilginin toplum yararına dönüşmesine katkı sağlayan çalışmaları desteklediklerini anlattı.

Bilimsel ilerlemenin yalnızca araştırmaları desteklemekle değil, o araştırmaları gerçekleştirecek bilim insanlarını yetiştirmek ve onları uluslararası araştırma ağlarıyla buluşturmakla mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Ülker, bu nedenle bugün imzaladıkları protokolü yalnızca iki üniversite arasında kurulan bir işbirliği olarak görmediklerini vurguladı.

Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu, Türkiye ile uluslararası araştırma ağları arasında kurulan kalıcı bir bilimsel köprü olarak değerlendiriyoruz. Bu ortaklık sayesinde yalnızca yeni araştırmalar üretmeyeceğiz. Aynı zamanda farklı ülkelerden bilim insanlarının birlikte çalıştığı, bilgi ürettiği, deneyim paylaştığı ve geleceğin araştırma liderlerinin yetiştiği sürdürülebilir bir bilim ekosistemi oluşturacağız. Çünkü inanıyoruz ki geleceğin bilim liderlerine yatırım, insanlığın geleceğine yatırımdır. Bilime yapılan her yatırım, daha sağlıklı, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir geleceğe yapılan yatırımdır. Önümüzdeki dönemde de genç araştırmacıları desteklemeye, uluslararası bilim ağlarını güçlendirmeye ve toplum sağlığına katkı sağlayacak bilimsel işbirliklerini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

“Küresel sağlık sorunları küresel bilim ortaklıkları gerektiriyor”

Newcastle Üniversitesi İnsan Beslenmesi ve Egzersiz Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Bernard Corfe ise çocukların sağlıklı gelişiminin, küresel sorunların çözümünün disiplinler arası ve uluslararası araştırma işbirlikleriyle mümkün olduğunu vurguladı.

Corfe, “Program, yalnızca bilimsel yayınlar üretmeyi değil genç araştırmacıları uluslararası araştırma ağlarına kazandırmayı, ortak eğitim modelleri geliştirmeyi ve iki ülke arasında sürdürülebilir bilimsel kapasite oluşturmayı hedeflemektedir.” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel ise ortaklığın, Türkiye’nin beslenme ve halk sağlığı araştırmalarındaki uluslararası görünürlüğünü güçlendireceğini belirtti.

Demirel, “Modelin, genç araştırmacıların küresel bilim ekosistemine daha güçlü şekilde entegre olmasına katkı sağlayacağına ve uzun vadeli bilimsel kapasite gelişimi açısından örnek bir işbirliği modeli oluşturacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Stratejik işbirliğinin öne çıkan kazanımları

Bu stratejik ortaklıkla Türkiye ve Birleşik Krallık arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir bir bilimsel işbirliği modeli kurulacak.

Geleceğin araştırma liderlerinin yetiştirileceği uluslararası doktora ve araştırmacı geliştirme programlarının hayata geçirileceği ortaklık ile çocukların sağlıklı gelişimi alanında karşılaştırmalı ve disiplinler arası bilimsel araştırmalar da yürütülecek.

İmzalanan protokol ile her yıl Türkiye ve Birleşik Krallık’ta dönüşümlü olarak uluslararası bilim sempozyumları düzenlenecek ve araştırmacı değişim programları ve ortak eğitim faaliyetleriyle bilimsel kapasite güçlendirilecek.

Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu ve Ortak Yönlendirme Komitesi ile sürdürülebilir bir bilimsel yönetişim modeli oluşturulacak ortaklıkla üretilen bilimsel kanıtların halk sağlığı politikaları ve uygulamalarına katkı sağlaması desteklenecek.