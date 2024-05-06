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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika’da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Meksika’nın başkenti Meksiko’ya geldi.

Ali Kemal Akan  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika’da

Meksiko

TBMM Başkanı Kurtulmuş’u, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Meksika Temsilciler Meclisi Meksika-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Alfredo Aurelio Gonzalez Cruz ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş ile CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da Meksiko’ya geldi.

Başkent Meksiko’da, MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı, “Daha barışçıl, eşit ve adil bir dünya inşa etmek için parlamentoların ortak faaliyetleri” temasıyla düzenlenecek.

Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo’nun ev sahipliğinde yapılacak MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'nda, “Diyalog Yoluyla Küresel Barışın Geliştirilmesi: Parlamentolar Nasıl Etki Yaratabilir?”, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Ortak Refahı Artırmanın Aracı Olarak Ticaret” ve “Uluslararası Göç Akımlarındaki Artış Göz Önüne Alındığında, İnsan Hakları Nasıl Güvence Altına Alınır?” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, bu oturumlarda konuşması ve göç konulu oturumu da yönetmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantı kapsamında Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Castillo ile ikili görüşme de yapacak.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un, MIKTA parlamento başkanları onuruna vereceği davete katılacak Kurtulmuş’un, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kurtulmuş, Meksiko’da ayrıca, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek.

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