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Hırvatistan'ın 2 golcüsü, Türkiye maçında forma giyemeyecek

EURO 2024 Elemeleri'nde yarın Türkiye'yi ağırlayacak Hırvatistan'ın aday kadrosunda bulunan forvetler Andrej Kramaric ve Bruno Petkovic, maçta görev yapamayacak.

Fatih Erel  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Hırvatistan'ın 2 golcüsü, Türkiye maçında forma giyemeyecek

İstanbul

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. haftasında yarın Türkiye'yi ağırlayacak Hırvatistan'da forvetler Andrej Kramaric ve Bruno Petkovic, maçta forma giyemeyecek.

Hırvatistan Futbol Federasyonunun (HNC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aday kadroda bulunan forvet Andrej Kramaric'in Türkiye'ye karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

Paylaşımda, "Hırvat forvet Andrej Kramaric, kas sakatlığı nedeniyle ekim ayında Türkiye ve Galler'e karşı oynanacak EURO 2024 eleme maçlarını kaçıracak. Kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bir diğer forvet Bruno Petkovic'in durumu hakkında ise Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "İyileşmek için elinden geleni yaptı ama biz onu zorlamayacağız." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

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