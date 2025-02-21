TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X'i andı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Malcolm X'in düşünceleri ve eylemleriyle 20'nci yüzyılın özgürlük arayışına ilham olduğunu belirtti.
Modern çağda ırkçılığa, ayrımcılığa ve sömürgeciliğe karşı insanlığın verdiği adalet, eşitlik ve onurlu bir yaşam mücadelesinin sembollerinden El-Hajj Malik El-Shabazz #MalcolmX’i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum.#MalcolmX, bir insanın hayatının tek bir sözcükle… pic.twitter.com/xQ3ls3F8KQ— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) February 21, 2025
Kurtulmuş, "Modern çağda ırkçılığa, ayrımcılığa ve sömürgeciliğe karşı insanlığın verdiği adalet, eşitlik ve onurlu bir yaşam mücadelesinin sembollerinden El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Malcolm X, bir insanın hayatının tek bir sözcükle dahi değişeceğini kendi yaşamıyla kanıtlamış, düşünceleri ve eylemleriyle 20'nci yüzyılın özgürlük arayışına ilham olmuştur. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.