Suriye'deki terör hedeflerine yönelik "cezalandırma atışları" sürüyor
Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "cezalandırma atışları" sürüyor.
Kilis
Terör örgütü YPG/PKK üyelerince önceki gün Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine, dün de Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli saldırılarının ardından Milli Savunma Bakanlığına bağlı birliklerdeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor.
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- Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a roketli saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
- Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor
Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.
Belirlenen hedefleri aralıklarla vuran obüslerinin atış sesleri Kilis ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinden duyuluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.