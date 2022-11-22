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Suriye'deki terör hedeflerine yönelik "cezalandırma atışları" sürüyor

Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "cezalandırma atışları" sürüyor.

Cebrail Caymaz, Aras Fırat Tekeş   | 22.11.2022
Suriye'deki terör hedeflerine yönelik "cezalandırma atışları" sürüyor

Kilis

Terör örgütü YPG/PKK üyelerince önceki gün Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine, dün de Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli saldırılarının ardından Milli Savunma Bakanlığına bağlı birliklerdeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor.

Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.

Belirlenen hedefleri aralıklarla vuran obüslerinin atış sesleri Kilis ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinden duyuluyor.

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