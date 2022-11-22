Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Artvin/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile görüşecek.
(TBMM/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.
(10.45/12.45/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı ve HES'in açılışına katılacak.
(Artvin/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin Yusufeli Yeni Bağlantı Yolları'nın açılış törenine katılacak.
(Artvin/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı tüketici güven endeksini, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini ve yapı izin istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'na ve BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.
(Fas)
2- ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı, Kamboçya'nın Siem Reap şehrinde başlayacak.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek "Vakıf Medeniyeti: Objektifinle Geleceğe Miras Bırak Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni"ne katılacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış töreni ve Genç Ofis Açılış Programı'na katılacak, çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunacak.
(Manisa/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 2022 FIFA Dünya Kupası'na, Katar'da C Grubu'nda Arjantin-Suudi Arabistan, Meksika-Polonya ve D Grubu'nda Danimarka-Tunus, Fransa-Avustralya maçlarıyla devam edilecek.
(Al Daayen/13.00/Doha/19.00/Doha/16.00/Al Wakrah/22.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında, Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibiyle, Anadolu Efes ise İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Monako/21.00/Milano/22.30) (Fotoğraflı)
4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 5. haftasında, Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Fransa'nın Mincidelice JL Bourg en Bresse takımıyla karşılaşacak.
(Bourg en Bresse/21.00)
5- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg ekibini konuk edecek; B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İtalya'nın UNAHOTELS Reggio Emilia takımıyla deplasmanda mücadele edecek.
(Bursa/20.00/Reggio Emilia/22.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın eleme turu ilk maçında PTT, Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımını konuk edecek.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.