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2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak   | 22.11.2022
2013 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 2'si aktif çalışan 15 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince devam ediliyor.

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