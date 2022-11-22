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Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Dünya Kupası' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Türk polisine başarı diledi.

İsa Toprak   | 22.11.2022
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Dünya Kupası' paylaşımı

Ankara

Soylu, sosyal medya hesabından, Dünya Kupası için Katar'da bulunan Türk Polis Görev Gücü'nden fotoğraflar paylaştı. Bakan Soylu, mesajında "Türk polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda. Allah, zorumuzu kolay eylesin." ifadelerini kullandı.

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