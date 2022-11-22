İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Dünya Kupası' paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Türk polisine başarı diledi.
Ankara
Soylu, sosyal medya hesabından, Dünya Kupası için Katar'da bulunan Türk Polis Görev Gücü'nden fotoğraflar paylaştı. Bakan Soylu, mesajında "Türk polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda. Allah, zorumuzu kolay eylesin." ifadelerini kullandı.
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Türk Polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda 🇹🇷— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 22, 2022
Allah, zorumuzu kolay eylesin...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iBvG7ap7LH