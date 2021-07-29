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Sultangazi'de iki bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Sultangazi'de yanında inşaat kazısı yapılan iki bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Kenan Irtak   | 29.07.2021
Sultangazi'de iki bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Uğur Mumcu Mahallesi 2323 Sokak'ta meydana gelen olayda, yanında inşaat kazısı yapılan 5 katlı bir binadan sesler geldiğini ve çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, panikle dışarı çıktı. Bitişiğinde bulunan binada da aynı durum yaşandı.

Durumun haber verilmesi üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve Sultangazi Belediyesi ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik şeridi çekti. Yapılan incelemelerin ardından 28 ve 30 numaralı binaların yanında bulunan arsada yapılan temel kazma çalışması nedeniyle her iki binanın çökme tehlikesi arz ettiği belirlendi.

Sultangazi Belediyesine bağlı ekipler yaptıkları incelemelerin ardından tedbir amaçlı olarak iki binanın boşaltılmasına ve bina sakinlerinin otele yerleştirilmesine karar verdi.

Bekçilerin çevresinde nöbet tutuğu binalara ilişkin kesin karar yapılacak çalışmaların ardından verilecek.

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