Dolar
18.41
Euro
17.84
Altın
1,643.66
ETH/USDT
1,331.00
BTC/USDT
19,076.00
BIST 100
3,281.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İskenderun Limanı'nda batan gemideki 63 ton yakıt boşaltıldı

İskenderun Limak Port'ta 18 Eylül'de batan gemideki 63 ton yakıt tahliye edildi.

Burak Milli   | 25.09.2022
İskenderun Limanı'nda batan gemideki 63 ton yakıt boşaltıldı

Hatay

Yükleme için yanaştığı iskelede batan "Sea Eagle" adlı gemideki yakıtın boşaltılması için çalışma başlatıldı.

Sigorta şirketince yönlendirilen teknik ekip, dalgıçlar yardımıyla 63 tonluk yakıtın tahliyesini gerçekleştirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yakıt boşaltma işlemi sırasında bariyer ile emici pedlerle alınan önlem sayesinde çevre kirliliği yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, gemiyi çıkarmaya yönelik planların da devam ettiği kaydedildi.

İskenderun Limak Port'ta 18 Eylül'de yükleme için yanaştığı iskelede yan yatan gemi, su alıp batmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk denizcilik tarihinin gururu Preveze Deniz Zaferi 484 yaşında
TRT'den frekans güncelleme hatırlatması
Trakya'da çayır tırtılının ayçiçeğine zararı erken müdahaleyle önlendi
ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı

Benzer haberler

Gastronomi kenti Hatay'ın yeni lezzeti "zeytinli kahke"

Gastronomi kenti Hatay'ın yeni lezzeti "zeytinli kahke"

İskenderun Limanı'nda batan gemideki 63 ton yakıt boşaltıldı

Hatay'da sağanak etkili oluyor

Devlet desteğiyle kurulan tesiste atık orman ürünleri ekonomiye kazandırılıyor

Devlet desteğiyle kurulan tesiste atık orman ürünleri ekonomiye kazandırılıyor
Bakan Kirişci: Mazotta 22 lira olan destek 75 lira, gübrede 20 lira olan destek de 46 liraya çıktı

Bakan Kirişci: Mazotta 22 lira olan destek 75 lira, gübrede 20 lira olan destek de 46 liraya çıktı
İskenderun’da limanda su alan konteyner gemisi battı

İskenderun’da limanda su alan konteyner gemisi battı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet