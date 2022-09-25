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Gündem

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bayburt, Rize ve Artvin'in yüksek rakımlı köy ve yaylaları, havaların soğumasının ardından kar yağışıyla beyaza büründü.

Beşir Kelleci, Fikret Delal, Yusuf Okur   | 25.09.2022
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Fotoğraf: Beşir Kelleci - AA

Bayburt

Bayburt, Rize ve Artvin'in yüksek rakımlı köy ve yaylaları, havaların soğumasının ardından kar yağışıyla beyaza büründü.

Bayburt'ta, dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.

Aydıntepe Yaylası'nda yaşayan Ayhan Şentürk, AA muhabirine, yakın zamanda yayladan ineceklerini, kar yağmasıyla son hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Son iki yıldır yaylalarına eylülde kar yağdığını belirten Şentürk, havaların yeniden ısınmasını beklediklerini dile getirdi.

Günbuldu köyüne yolcu götüren taksici Yakup Bayram da kara hazırlıksız yakalandığını ifade ederek, "Kar yağdığını tahmin edemedik. Neyse ki asfaltta kar tutmamış, yoksa yollarda kalacaktık. Kış geldi sayılır. Bundan sonra tedbirimizi buna göre alacağız." dedi.

Rize

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırları arasında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Huser Yaylası'na çıkan ziyaretçiler manzaranın tadını çıkardı.

Kar kalınlığı, 2 bin rakımın üstündeki yaylalarda yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Avusor Yaylası'nda yaşayan Muhammet Kesici, AA muhabirine, kar yağışını beklediklerini belirterek, "Bazı yaylacılar göç etti. Yaylada şu an yaşayanlar var. Onlar da ilerleyen günlerde göç edecek." diye konuştu.

Artvin

İl genelinde, dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, özellikle 2 bin rakımın üzerindeki bazı yerlerde kar yağışına dönüştü.

Artvin'de Karçal Dağı'nın zirveleri ile Borçka ilçesindeki Beyazsu ve Lekoban yaylaları, Ardanuç ilçesindeki Bilbilan Yaylası, Şavşat ilçesindeki Kocabey Yaylası ve Sahara Geçidi beyaza büründü.

Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde gece etki olan kar yağışı, hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları ekipleri, olası buzlanmanın önüne geçmek için gece boyunca bölgede çalışma yürüttü.

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