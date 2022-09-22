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Yaşam

'Çorap olmayan evde huzur olmaz' sloganıyla 15 yıldır 'halka sesleniyor'

İstanbul'un birçok yerinde elinde megafonla sokakları dolaşarak çorap satan Erkan Tosun, eğlenceli kişiliği ve meslek aşkıyla büyük beğeni topluyor.

Mehmet Kara   | 22.09.2022
'Çorap olmayan evde huzur olmaz' sloganıyla 15 yıldır 'halka sesleniyor' Fotoğraf: Mehmet Kara/AA

İstanbul

Tosun, Sultangazi'de 15 yıl önce "Bir evde çorap yoksa o evde huzur olmaz" mottosuyla çorap satmaya başladı.

Elinde megafon ya da mikrofonla kimi zaman sokak aralarında, kimi zaman araç üzerinde çorap satmaya çalışan Tosun, gittiği her yerde büyük ilgi görüyor.

Çektiği videolarla sosyal medyada da beğeni toplayan Tosun, meslek sevgisini ve kendisine olan ilgiyi AA muhabirine anlattı.

"Kimseyi çorapsız bırakmayacağım"

Tosun, mahalle mahalle dolaşıp çorap sattığı için memnun olduğunu belirterek, "Her zaman hizmet yapmayı çok seviyorum. Vatandaşların evlerine, işyerlerine kadar çorap götürüyorum. İstanbul'u dolaşıyorum. Bu mahallede gerçekten çorap satarken çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

Çorabın günlük hayatta önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Tosun "Asla kirli çorap giyilmez, ayağı rahatsız eder. Hiçbir vatandaşı asla çorapsız bırakmamak için yola çıktım, kimseyi çorapsız bırakmayacağım. 15 yıldır bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. "ifadelerini kullandı.

"Çorap yoksa huzur da yok"

Tosun, vatandaşlardan ilgisinden de memnun olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Beni herkes tanır. Ben Sultangazi'de meşhurum. 15 mahallede her binada kesinlikle benden çorap alan vatandaş var. Alan almayan herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarına kadar gidiyorum. Bir evde çorap yoksa o evde huzur olmaz. Neden derseniz kirli çorap asla giyilmez. Temiz çorap her zaman huzurdur."

Tosun'u uzun yıllardır tanıyan esnaf arkadaşları ve vatandaşlar da onu çok sevdiklerini ve Tosun'un mesleğini hakkını vererek yaptıklarını söyledi.

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