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Gündem, Koronavirüs

Bakan Koca, Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz Kovid-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 29.07.2021
Bakan Koca, Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını açıkladı

Ankara

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aydın'ın kararı mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Eskişehir'in kararı mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.

Aksaray'ın risk düzeyini düşürdüğünü belirten Koca, "Çok yüksek riskli, yani haritamızda kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının yüzde 55'in üzerine çıkmasıyla artık turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

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