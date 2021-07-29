Bakan Koca, Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz Kovid-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aydın'ın kararı mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Eskişehir'in kararı mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.
AKSARAY, RİSK DÜZEYİNİ DÜŞÜRDÜ. Çok yüksek riskli, yani haritamızda Kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının %55’in üzerine çıkmasıyla artık Turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021
Aksaray'ın risk düzeyini düşürdüğünü belirten Koca, "Çok yüksek riskli, yani haritamızda kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının yüzde 55'in üzerine çıkmasıyla artık turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.