Dolar
14.69
Euro
16.23
Altın
1,924.01
ETH/USDT
3,429.80
BTC/USDT
46,450.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden düşen parça kubbeye zarar verdi

Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden düşen parça, revak kubbesinin kurşun kaplamasında hasar oluşturdu.

Mehmet Ali Derdiyok, Mücahit Türetken   | 01.04.2022
Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden düşen parça kubbeye zarar verdi Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Fatih'teki Süleymaniye Camisi'nin Haliç yönündeki üç şerefeli minaresinden bir parça revak kubbenin üzerine düştü.

Parça, kubbenin kurşun kaplamasına zarar verdi.

Görevliler, minarenin bulunduğu bölümdeki camiye giriş kapısını kapatarak, önüne güvenlik şeridi çekti.

Camiye ziyarete gelen turistler ve vatandaşlar, diğer kapılara yönlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek
Kovid-19'dan vefat eden Cemil Taşcıoğlu ve sağlık çalışanları anıldı
Kovid-19 döneminde verilen tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

Benzer haberler

Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden düşen parça kubbeye zarar verdi

Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden düşen parça kubbeye zarar verdi