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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 01.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptığı toplantı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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