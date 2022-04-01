Dolar
14.69
Euro
16.23
Altın
1,924.01
ETH/USDT
3,429.80
BTC/USDT
46,450.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Sakarya'ya getirildi

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için başlatılan çalışma kapsamında, 176 kişilik ikinci kafile Sakarya'ya ulaştı.

Ömer Faruk Cebeci   | 01.04.2022
Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Sakarya'ya getirildi Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

Sakarya

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Ukrayna'daki özellikle çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 113'ü yetim çocuk ve 63'ü bakım personelinden oluşan 176 kişilik kafile, Romanya'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Kara yoluyla Sakarya'daki bir otele ulaştırılan kafileyi iş insanları karanfillerle karşıladı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocukların yer aldığı kafile, iş insanlarının sponsorluğuyla otelde misafir edilecek.

Ukrayna'daki yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi kapsamında 185 kişilik ilk kafile, 27 Mart'ta Antalya'ya ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek
Kovid-19'dan vefat eden Cemil Taşcıoğlu ve sağlık çalışanları anıldı
Kovid-19 döneminde verilen tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

Benzer haberler

UAEA Başkanı: Ajans, Ukrayna'daki nükleer güvenlik için çalışmaya başladı

UAEA Başkanı: Ajans, Ukrayna'daki nükleer güvenlik için çalışmaya başladı

Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Sakarya'ya getirildi

AB: Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Çin'den yardım istedik

Ukrayna: Rus petrol rafinerisine saldırıyı ne teyit ediyoruz ne de yalanlıyoruz

Ukrayna: Rus petrol rafinerisine saldırıyı ne teyit ediyoruz ne de yalanlıyoruz
BM: Ukrayna'da en az 1276 sivil öldü, 4 milyon 102 bin 876 mülteci komşu ülkelere geçti

BM: Ukrayna'da en az 1276 sivil öldü, 4 milyon 102 bin 876 mülteci komşu ülkelere geçti
Ukrayna: Rus ordusu Çernigiv'den çekiliyor

Ukrayna: Rus ordusu Çernigiv'den çekiliyor