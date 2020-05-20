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Türkiye

Süleymaniye Camisi'nde Kadir Gecesi hüznü

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri, İstanbul'un en ihtişamlı camilerinden Süleymaniye, Kovid-19 salgını nedeniyle Kadir Gecesi'ne sessizlik içerisinde girdi.

Mücahit Türetken   | 20.05.2020
Süleymaniye Camisi'nde Kadir Gecesi hüznü Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

Süleymaniye Camisi'nde Kadir Gecesi hüznü

İstanbul'un simgesi olan selatin camileri yüzyıllar sonra Kadir gecesine sessiz girdi. İstanbul'un en çok cemaat ve turist çeken camisi olan Süleymaniye Camisi Kadir Gecesine hüzünlü girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında kapalı olan camide yatsı namazı vakti salalar ve ezanlar okundu, dualar edildi. Caminin müezzini Mehmet Koçyiğit, ezan okuduktan sonra ibadetini yalnız gerçekleştirdi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'un simgesi olan selatin camileri, yüzyıllar sonra Kadir Gecesi'ne sessiz girdi.

Kentin en çok cemaat ve turist çeken camilerinden Süleymaniye ve Çamlıca, Kadir Gecesi'nde de yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı kaldı. Camilerde yatsı namazı vakti selalar ve ezanlar okundu, salgın hastalıktan kurtulmak için dualar edildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen ve asırlardır heybetinden ödün vermeden ayakta duran Süleymaniye Camisi, bu Kadir Gecesi görevliler dışında boş kaldı.

Süleymaniye Camisi Müezzini Mehmet Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemaatle namaz kılınamayan son iki ayın kendileri açısından çok mahzun geçtiğini söyledi.

Camide 25 yıldır görev yaptığını anlatan ve bugüne kadar böyle bir durum yaşamadığını belirten Koçyiğit, "Camimiz geçmiş yıllarda ramazan ayında ve cuma günleri tıklım tıklım ve çocuk sesleriyle cıvıl cıvıldı. Güzel bir ortamda teravih namazlarını kılıp kandil gecelerini idrak ederdik. Bu sene böyle bir sıkıntıyla karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin devletiyle, sağlık çalışanlarıyla vatandaşlarıyla tek vücut olarak virüse karşı mücadele ettiğini ifade eden Koçyiğit, güzel günlerin yakın olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Gördüğünüz gibi camimiz boş. Biz görevliler ve diyanet personeli olarak çalışıyoruz. Camilerimize gelip ezanlarımızı okuyup, salalarımızı veriyor, gerekli uyarıları yapıyoruz. Şu an bulunduğumuz vakit itibarıyla çok hüzünlü ve mahzunuz. Ancak çok şükür süreç normalleşmeye doğru gidiyor. Dualarımızın da bereketiyle daha iyi günlere doğru gidiyoruz. İnşallah bu günleri bir daha yaşamayız. Bir dahaki sene ramazanlarımız, cumalarımız, bayramlarımız hep birlikte geçecek inşallah."

Koçyiğit, 29 Mayıs itibarıyla da camilerde belirli kurallar doğrultusunda cuma namazlarını kılmaya başlayacaklarını ifade ederek, bu açıdan mutlu olduklarını kaydetti.

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