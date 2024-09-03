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Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Serhat Zafer, Lokman Sevindik  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı Fotoğraf: Lokman Sevindik/AA

Sivas

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'dan Van istikametine doğru seyrederken Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü mevkisinde devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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