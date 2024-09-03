Dolar
34.00
Euro
37.60
Altın
2,492.95
ETH/USDT
2,462.20
BTC/USDT
58,202.00
BIST 100
10,021.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması içerisinde yer alan 1 kişi İzmir'de tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 1 kişi İzmir'de tutuklandı.

Meriç Ürer  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması içerisinde yer alan 1 kişi İzmir'de tutuklandı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar neticesinde, Irak (Şengal) bölgesinde faaliyet yürüten ve silahlı terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir ve Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde zanlı, İzmir'deki ikamet adresinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
Diyarbakır'da jandarma uzman çavuş silah kazası sonucu şehit oldu
Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı
Konya'da 100 metre çapında yeni obruk oluştu

Benzer haberler

Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması içerisinde yer alan 1 kişi İzmir'de tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması içerisinde yer alan 1 kişi İzmir'de tutuklandı

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Fransa-Almanya ortaklığındaki televizyon kanalında terör örgütü PKK propagandası yapıldı

MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi

MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi
MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Abdülhamit Kapar'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi

MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Abdülhamit Kapar'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi
Arap temsilci, PKK'nın Suriye'deki sözde yönetiminde tek söz sahibinin Kandil kadroları olduğunu ifşa etti

Arap temsilci, PKK'nın Suriye'deki sözde yönetiminde tek söz sahibinin Kandil kadroları olduğunu ifşa etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet