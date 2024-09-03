Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması içerisinde yer alan 1 kişi İzmir'de tutuklandı
Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 1 kişi İzmir'de tutuklandı.
İzmir
Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar neticesinde, Irak (Şengal) bölgesinde faaliyet yürüten ve silahlı terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
İzmir ve Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde zanlı, İzmir'deki ikamet adresinde yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.
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