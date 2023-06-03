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Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, AA muhabirine, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Baş, ekiplerin teyakkuz halinde olduklarını ve ilçede araştırmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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