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insana dair, Asrın felaketi

Ankara'da kadınlar depremzedeler için seferber oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gönüllü kadınlar, kış nedeniyle zor zamanlar geçiren depremzedelere kimi yöresel ürünler hazırlıyor kimi de bere ve atkı örerek destek olmaya çalışıyor.

Hüseyin Yiğiner   | 10.02.2023
Ankara'da kadınlar depremzedeler için seferber oldu Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gönüllü çalışma başlatan Çubuklu kadınlar, bu günlerde depremzedeler için yoğun mesai yapmaya başladı.

İmece usulü mantı, erişte, bazlama, tandır böreği, yaprak sarma yapan kadınlar, hazırladıkları ürünleri deprem bölgesine göndermek üzere ilçedeki Çubuk Yardım Eli Platformuna teslim ediyor.

İlçedeki mahallerde de günün ilk ışıklarıyla tandırlarını yakan kadınlar ise imece usulü, depremzedeler için ekmek pişiriyor.

Tahtayazı Mahallesi Muhtarı Zekia Çevik, AA muhabirine, depremlerden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Yaraların bir an önce sarılması için mahallerindeki kadınların kendi istekleriyle ekmek pişirmeye başladığını anlatan Çevik, "Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Bu gün birlik ve beraberlik günü, bunun için tüm komşular birlik içerisinde ekmek üretiyoruz." dedi.

Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Tuyan da ilçedeki bütün mahallelerde kadınların benzer çalışmalar yaptığını belirterek, "Deprem bölgesine gönderilmek üzere ekmek, tandır böreği yapılıyor." diye konuştu.

Çubuk Aile Destek Merkezi Koordinatörü Merve Özbey Yücebaş da Çubuklu ev hanımlarının ellerindeki ve esnaftan topladıkları iplerle atkı-bere eldiven gibi sıcak tutacak kıyafetler üreterek depremzedelere destek olmaya çalıştığını söyledi.

Yöresel ürünler yapan işletmesi Hülya Elma ise deprem sonrası kendilerinin de ekmek, gözleme, tandır böreği, erişte, yaprak sarması gibi ürünler üretip depremzedelere ulaştırılmak üzere Çubuk Yardım Eli Platformuna teslim ettiklerini belirtti.

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