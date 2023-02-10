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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ilk cuma namazı kılınıyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Kocaeli'de yaşayan Ganalılar deprem bölgesine yardım için çalışıyor

Kocaeli'de yaşayan Ganalılar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılması için Ayni Yardım Kabul Merkezi'ne getirilen yardımların paketlenmesi çalışmalarına katkı veriyor.

Kadir Yıldız   | 10.02.2023
Kocaeli'de yaşayan Ganalılar deprem bölgesine yardım için çalışıyor

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının hızla sarılması amacıyla kentte başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kişiler, STK'ler ve diğer kuruluşlarca Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki deprem bölgesine gönderilmesi için bağışlanan yardımlar, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda İzmit ilçesinde eski Carrefour binasındaki Ayni Yardım Kabul Merkezi'nde toplanıyor.

Kocaeli'de yaşayan bazı Ganalılar da yardım malzemelerinin paketlenmesine destek veriyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunu olan Ganalı David Effah, Kahramanmaraş merkezli depremleri arkadaşlarından ve sosyal medyadan öğrendiğini anlattı.

Depremlerin etkisini gördüğünde üzüldüğünü belirten Effah, "Elimden geldiğince yardım etmek için buraya geldim. Dünden beri Ganalı birçok kişi arıyor, hem bölgedeki hem de enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun durumunu soruyorlar. Türkler yardımsever insanlar. Burada herkes bir şekilde çalışmalara yardım ediyor. Bence bu kardeşlik." ifadesini kullandı.

Ganalı Amidu Darison da depremin etkisini televizyonda gördüğünü ve çok üzüldüğünü aktararak "Dualarımız sizinle. Gana'dan arayanlar buradaki durumu soruyor. Burada yardımlaşma duygusu ön planda. Deprem bölgesinde görüyorum kar yağsa bile arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Kardeşlik bu, sevgi bu." değerlendirmesinde bulundu.

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