Malatya'da depremde yıkılan binanın enkazından 96 saat sonra bir kadın kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yıkılan binanın enkazından 96 saat sonra bir kadın yaralı çıkarıldı.
Malatya
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da yıkılan binaların enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, AFAD Elazığ Şubesi ekipleri de destek veriyor.
AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Yeşilyurt'ta Tevfik Temelli Caddesi'nde çöken Kilis Apartmanı'nın enkazından Semra Fırat (55) kurtarıldı.
Enkaz altından 96 saat sonra yaralı çıkarılan Fırat, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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