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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ilk cuma namazı kılınıyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremde yıkılan binanın enkazından 96 saat sonra bir kadın kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yıkılan binanın enkazından 96 saat sonra bir kadın yaralı çıkarıldı.

İsmail Şen   | 10.02.2023
Malatya'da depremde yıkılan binanın enkazından 96 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Malatya

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da yıkılan binaların enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, AFAD Elazığ Şubesi ekipleri de destek veriyor.

AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Yeşilyurt'ta Tevfik Temelli Caddesi'nde çöken Kilis Apartmanı'nın enkazından Semra Fırat (55) kurtarıldı.

Enkaz altından 96 saat sonra yaralı çıkarılan Fırat, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



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