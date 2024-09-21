Şişli'de 10 katlı plazada yangın söndürüldü
Şişli'de 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yer alan plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Olayda yanan binada hasar meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.