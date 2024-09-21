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Şişli'de 10 katlı plazada yangın söndürüldü

Şişli'de 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ferhat Yasak, İrem Demir  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Şişli'de 10 katlı plazada yangın söndürüldü

İstanbul

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yer alan plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayda yanan binada hasar meydana geldi.

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