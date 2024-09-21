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Mardin, Şırnak ve Hakkari çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Mardin, Şırnak ve Hakkari çevreleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Mardin, Şırnak ve Hakkari çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Mardin'in kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.



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