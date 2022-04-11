Şırnak'ta toz taşınımı etkisini sürdürüyor
Şırnak’ta Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor.
Şırnak
Özellikle Şırnak'ın sınıra yakın ilçelerinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.
Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar dağları toz taşımını nedeniyle neredeyse görülmez hale geldi.
Merkez Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.