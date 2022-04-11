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Cizre'de 6 yıl önce terör örgütü PKK saldırısında şehit düşen 12 polis anıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 12 polis için anma töreni yapıldı.

Abidin Yel   | 11.04.2022
Cizre'de 6 yıl önce terör örgütü PKK saldırısında şehit düşen 12 polis anıldı

Şırnak

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, PKK'lı teröristlerce 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, 12 polisin şehit düştüğü, 75 polisin yaralandığı Konak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine yaptırılan "Şehitler Anıtı ve Parkı"nda anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, burada, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Toplumun huzur ve güvenliğini tesis etmek için görev yapan 12 polisin sabahın erken saatinde görevlerini icra etmek üzere bulundukları noktaya geldiğini belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne kast eden, vatandaşımızın huzuruna kast eden şer odakları, hain bölücü örgüt PKK mensuplarının düzenlemiş olduğu bombalı araç saldırısı sonucu burada 12 canımız şehit oldu. 12 kardeşimiz,12 polisimiz şehit oldu. Patlama o kadar büyük ve bir o kadar caniceydi ki nehrin karşı tarafında evinde oturan insanlar bile etkilenmişti. İçimiz yandı, ocaklara ateş düştü, ailelerinin yüreğine ateş düştü ama kanları yerde kalmadı. Tıpkı diğer şehitlerimizin kanının yerde kalmadığı gibi bu kardeşlerimizin, bu kahramanlarımızın da kanı yerde kalmadı."

O dönemde teröristlerin 6-7 yıl önce çukur kazıp, barikat kurduğunu anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütünün ilimizde, bölgemizde, ülkemizde bir işgal girişimi niyetiyle şehirlerimizi eylem noktasına çevirmeye çalıştığı yıllardı ve arkasından da 15 Temmuz gelmişti. Şehitlerimizin bayrağını işte bu kahramanlarımız devraldılar. 40 yıldır süren terörle mücadeleyi hala daha kahraman emniyet mensuplarımız, Mehmetçiğimiz, jandarmamız, korucularımız ilimiz ve bölgemizde 7/24 esaslı olarak sürdürüyorlar. Burada gördüğünüz gibi şehitlerimizin canını verdiği noktalar yeşerdi, çiçek açtı, tıpkı vatanımızın bütününde olduğu gibi. Onlar kanlarını adeta can suyu olarak vatan toprağına akıttılar ve onların bu vermiş olduğu mücadeleler sayesinde hür ve bağımsız bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz ve geleceğe de güvenle bakıyor ve geleceğe emin adımlarla yol alıyoruz."

Konuşmaların ardından anıta karanfil bırakıldı.

Törene, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Kemal Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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