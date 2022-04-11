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Uludağ'a nisan ayında kar yağdı

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'a, nisan ayında kar yağdı.

Sergen Sezgin   | 11.04.2022
Uludağ'a nisan ayında kar yağdı Fotoğraf: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı

Bursa

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 88 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçüldü. 

Kar yağışının perşembe gününe kadar süreceği öğrenildi.

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