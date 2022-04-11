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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başlarken, sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye düştü.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder   | 11.04.2022
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu

Sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Gece etkisinin artırması beklenen kar yağışına karşı karayolları ekipleri hazır bekliyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sis nedeniyle dikkatli seyretmelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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